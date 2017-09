EU trekt 120 miljoen uit voor gratis wifi

De Europese Unie maakt 120 miljoen euro vrij voor gratis wifi op minstens zesduizend locaties in Europa. Per aanvrager is vanaf volgend jaar eenmalig 20.000 euro beschikbaar. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Ziekenhuizen, bibliotheken of andere publieke plekken moeten het systeem vervolgens wel op zijn minst drie jaar zelf in de lucht houden.

Het Europees Parlement gaf dinsdag in Straatsburg met ruime meerderheid (582 tegen 98) groen licht voor het project. Volgens het CDA is er in Nederland al belangstelling getoond. De Europarlementariërs Esther de Lange en Annie Schreijer-Pierik zien het als een „prima regeling” en „een goed instrument om de aantrekkelijkheid van dorpskernen te vergroten en krimp en leegstand op het platteland tegen te gaan”.

De Vlaamse Europarlementariër Anneleen Van Bossuyt (N-VA) stemde tegen. Volgens haar is het geldverspilling, waarmee burgers worden „omgekocht”. Bovendien kunnen steden die zelf al iets hebben geregeld geen aanvraag doen, is haar kritiek.