EU-top met India uitgesteld om coronavirus

Een top tussen de EU en India op 13 maart in Brussel is opgeschort vanwege het nieuwe coronavirus. Volgens EU-bronnen is dat in gezamenlijk overleg besloten. Een nieuwe datum is nog niet vastgelegd, maar de voorgenomen top is niet van de baan.

Een woordvoerder van het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken haalt het advies van gezondsheidautoriteiten aan om niet te reizen tussen de regio’s. „Daarom is het verstandig de top op te schorten tot een latere datum die ons beide uitkomt”, zei hij in New Delhi. lndia is officieel nog niet hard getroffen door het virus. Er zijn dertig besmettingen vastgesteld, onder andere bij een aantal Italiaanse toeristen.

Het zou de vijftiende keer zijn dat India en de EU op het hoogste niveau overleggen over zaken als handel, investeringen, energie, klimaat, water en migratie. EU-president Charles Michel en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zouden de EU vertegenwoordigen.