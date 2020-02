EU stuurt 12 ton beschermende kleding naar China

De EU heeft twaalf ton beschermende kleding naar China gestuurd voor de strijd tegen het coronavirus dat in Wuhan de kop opstak en zich steeds verder verspreidt. De Europese Commissie liet zaterdagavond weten dat Peking om deze hulpmiddelen heeft gevraagd.

Het coördinatiecentrum voor noodgevallen (ERCC) nam contact op met de EU-landen en zamelde snel een lading gewenste kledij in. De goederen zijn al onderweg naar de Volksrepubliek.

De epidemie maakt steeds meer slachtoffers. De grens van 12.000 besmettingsgevallen is inmiddels gepasseerd, 259 patiënten zijn overleden. De ziekte is tot dusver vastgesteld in 27 landen.