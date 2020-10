EU straft zeven nieuwbakken Syrische ministers

De Europese Unie legt nog eens zeven Syrische ministers strafmaatregelen op voor het geweld waarmee het regime in Damascus de bevolking onderdrukt. Het zevental is net aangetreden.

De zeven bewindslieden komen de EU niet meer in en eventuele Europese tegoeden in hun bezit worden bevroren, schrijft EU-buitenlandchef Josep Borrell. Ze zijn toegevoegd aan de al bijna tien jaar geleden ingevoerde sanctielijst, die inmiddels 280 personen en zeventig organisaties telt. Onder de gestraften zijn niet alleen ministers, maar ook zakenlieden die aanschurken tegen het regime en fortuin maken in de oorlogseconomie.

De sancties, die niet gewone Syriërs maar alleen het regime moeten treffen, zijn in 2011 voor het eerst opgelegd. In Syrië brak toen een burgeroorlog uit. President Bashar Assad probeerde met ijzeren hand in het zadel te blijven.