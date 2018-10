EU straft Turkije: 70 miljoen euro minder toetredingssteun

Turkije krijgt 70 miljoen euro minder aan zogeheten pre-toetredingssteun van de Europese Unie. De democratie, onafhankelijke rechtspraak en persvrijheid hollen achteruit in het land, reden voor het Europees Parlement om de geldkraan iets dicht te draaien. Een meerderheid (544 tegen 28) stemde ervoor het geld te besteden aan programma’s rond migratie.

Voor Turkije is in de periode 2014-2020 bijna 4,5 miljard euro aan pre-toetredingssteun opgenomen in de EU-begroting. Die fondsen zijn bedoeld om de kandidaat-lidstaat op allerlei beleidsterreinen klaar te stomen voor het EU-lidmaatschap.

De onderhandelingen daarover liggen overigens al lange tijd stil. De Europese Rekenkamer oordeelde eerder dit jaar dat de steun maar een beperkt effect heeft gehad.

Het CDA is tevreden met het besluit. President Erdogan gaat lijnrecht in tegen de waarden die wij hier wél met elkaar delen, aldus Europarlementariër Esther de Lange.