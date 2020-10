EU-steun voor Nederland over hervatten gesprekken MH17

Nederland krijgt de expliciete, unanieme steun van de andere 26 EU-regeringsleiders en staatshoofden in de MH17-kwestie. De EU roept Moskou op de gesprekken te hervatten over zijn aansprakelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17, zei premier Mark Rutte na afloop van de tweedaagse top in Brussel.

Rutte had zijn collega’s vrijdag bijgepraat over de nieuwe botsing met Rusland en kreeg volledige steun. Rutte zei zich te beraden op volgende stappen en zei hierin met Australië samen te werken, maar wilde daar niet verder op ingaan.

Rutte: Pijnlijk voor nabestaanden dat Rusland laat afweten

Rusland: Zinloos om verder te praten met Nederland over MH17