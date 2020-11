EU stelt sancties in tegen Loekasjenko en 14 anderen

De EU heeft de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko en veertien anderen uit zijn machtsapparaat toegevoegd aan haar sanctielijst. De strafmaatregelen, waaronder een inreisverbod en een bevriezing van hun Europese tegoeden, gaan vrijdag in, bevestigen diplomatieke bronnen in Brussel.

Tot de maatregel is besloten omdat er sinds eerder afgekondigde sancties voor veertig Wit-Russen niets is verbeterd in het land. Ordetroepen gebruiken nog steeds geweld tegen vreedzame betogers. Zondag nog meldde mensenrechtenorganisatie Viasna dat zeker zeventig mensen werden opgepakt bij een demonstratie van tienduizenden mensen in de hoofdstad Minsk tegen het regime van Loekasjenko. Die had de demonstranten eerder nog gewaarschuwd. „Het is genoeg nu. We zullen ons niet terugtrekken.”

Loekasjenko is ruim een kwart eeuw aan de macht in Wit-Rusland. De protesten tegen zijn heerschappij begonnen na diens verkiezingsoverwinning van 9 augustus. Volgens de oppositie was er gefraudeerd met de stembusgang.