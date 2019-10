EU stelt besluit over brexituitstel uit

De EU-lidstaten schuiven een besluit over het brexituitstel waar de Britse regering om heeft gevraagd voor zich uit tot begin volgende week. Dat zeggen EU-bronnen na afloop van een vergadering van de EU-ambassadeurs in Brussel. Ze komen maandag of dinsdag opnieuw bijeen.

De 27 landen die overblijven na de brexit zijn het erover eens dat Londen uitstel kan krijgen maar niet over de precieze datum en verdere invulling ervan, zoals mogelijke voorwaarden. Ze willen geen extra EU-top en de zaak via een schriftelijke procedure afhandelen, aldus een diplomaat.

In het weekend zullen de hoofdsteden verder overleggen hoe ze gaan reageren op de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Premier Boris Johnson legt zijn parlement maandag opnieuw een verzoek om vroegtijdige verkiezingen voor. Hij heeft uitstel aan Brussel gevraagd tot 31 januari 2020.

Volgens EU-bronnen zijn de meeste landen voor uitstel tot 31 januari. Op tafel ligt ook de optie dat de brexit eerder zou kunnen plaatsvinden zodra het Lagerhuis en het Europees Parlement de brexitdeal hebben geratificeerd. Frankrijk en Duitsland voelen volgens EU-bronnen echter meer voor een kortere duur dan 31 januari.

Het Britse vertrek staat nu gepland op 31 oktober, over precies een week. Labour-leider Jeremy Corbyn liet donderdag weten dat zijn partij zich zal onthouden van stemming over vervroegde verkiezingen in Groot-Brittannië omdat hij eerst wil wachten op het antwoord van de Europese Unie op het uitstelverzoek. Om verkiezingen te kunnen houden heeft Johnson een tweederdemeerderheid nodig.