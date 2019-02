EU-staten erkennen Guaido als president

Ondanks de erkenning van oppositieleider Juan Guaido als president van Venezuela door een aantal EU-lidstaten, is het einde van de politieke crisis nog niet in zicht. Ook het overlopen van een hoge Venezolaanse generaal brengt een oplossing niet dichterbij.

Maandagmorgen erkenden de regeringen van Frankrijk, Spanje en Zweden de Venezolaanse oppositieleider Guaido als president van Venezuela. Nederland en Duitsland zouden later maandag volgen. De erkenning had plaats nadat zondagavond een EU-ultimatum aan de zittende president Nicolás Maduro om nieuwe presidentsverkiezingen uit te schrijven was verlopen. Eerder spraken landen als de VS en Canada al hun steun voor Guaido uit.

Hoewel de Europese erkenning een belangrijk politiek signaal is, bestaat er verdeeldheid in Brussel over de vraag wat nu de volgende stap richting Venezuela moet zijn. Het gebrek aan eensgezindheid blijkt alleen al uit het feit dat afzonderlijke EU-lidstaten, waaronder Nederland, brieven naar Caracas sturen waarin zij hun standpunt ten aanzien van de situatie formuleren. Vorige week lukte het de EU al niet met een gezamenlijke verklaring te komen, ondermeer doordat de Italiaanse Vijf Sterrenbeweging weigerde Guaido te erkennen.

De chaos in Venezuela lijkt intussen met de dag toe te nemen. Anderhalve week geleden riep oppositieleider Juan Guaido zich tot president van het Zuid-Amerikaanse land uit. De zittende president Nicolás Maduro is echter niet van plan op te stappen, ondanks de forse internationale druk die momenteel op hem wordt uitgeoefend. Als concessie heeft Maduro inmiddels voorgesteld nog dit jaar parlementsverkiezingen te houden.

De Amerikaanse president Donald Trump herhaalde dit weekeinde zijn verkapte dreigement van militair ingrijpen in Venezuela. Maduro voorspelde op zijn beurt dat een Amerikaanse interventie tot een burgeroorlog en een „Vietnam in Zuid-Amerika” zal leiden en Trump met „bebloede handen” uit het Witte Huis zal laten vertrekken. Eerder liet Rusland, de belangrijkste bondgenoot van Venezuela, al weten dat een buitenlandse gewapende actie onacceptabel is.

Het probleem is dat president Maduro nog altijd de controle over het grootste deel van de strijdkrachten heeft. En wie de steun van het leger heeft, maakt nu eenmaal de dienst uit in Venezuela. Weliswaar liep een hoge generaal van de luchtmacht, Francisco Yanes, afgelopen weekeinde naar de oppositie over. Hij is echter slechts een van de honderden hoge officieren die de top van het militaire apparaat uitmaken en bovendien niet de meest invloedrijke.

Oppositieleider Guaido probeert intussen in het buitenland geld en hulpgoederen in te zamelen om de humanitaire nood in Venezuela te lenigen. Noodgedwongen in het buitenland, want de zelfverklaarde president heeft geen enkel stuk grondgebied in Venezuela onder zijn controle.