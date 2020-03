EU-sancties tegen oud-president Oekraïne verlengd

De Europese sancties tegen de Oekraïense oud-president Viktor Janoekovitsj zijn met een jaar verlengd. Ook de strafmaatregelen tegen negen andere Oekraïners die overheidsgeld hebben verduisterd of misbruikt lopen door tot 6 maart 2021.

De sancties, bevriezing van de Europese financiële tegoeden en een reisverbod voor Europa, werden in 2014 ingevoerd. Het ging toen nog om achttien mensen. Dit jaar zijn twee mensen van de lijst afgevoerd.

Het voormalige staatshoofd werd vorig jaar bij verstek veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf voor landverraad. Hij wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de moord op betogers op het Maidanplein in Kiev in 2014. Janoekovitsj ontvluchtte zijn land in dat jaar en verblijft sindsdien in Rusland.