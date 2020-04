EU: Russisch nepnieuws over coronavirus veel gedeeld

CORONAVIRUS

BRUSSEL (ANP) - Russische regeringsgezinde media blijven de wereld bestoken met desinformatie over het coronavirus. De site ‘EU vs Disinfo’ van de EU-buitenlanddienst telde deze week dertig nieuwe gevallen, die tienduizenden commentaren en likes opleverden op sociale media als Facebook, Twitter, Pinterest en Reddit.

De dienst stelde een maand geleden vast dat pro-Kremlin-kanalen als RT (Russia Today) paniek en wantrouwen over het virus willen vergroten om de gezondheidscrisis te verergeren. De populairste poging deze week, met bijna 10.000 likes op Facebook, was een artikel in het Arabisch waarin wordt gesteld dat de EU haar partners niet bijstaat terwijl Rusland en China dat wel zouden doen.

Een ander voorbeeld is een stuk waarin wordt beweerd dat Microsoft-medeoprichter Bill Gates achter het virus zit. Hij zou microchips in de hoofden van mensen willen planten om te bepalen wie er is getest en vaccinaties willen verplichten. Dit verhaal verscheen op 116 Arabischtalige websites.

Verder werden berichten verspreid waarin de EU en NAVO als falend of kwaadwillend worden neergezet. Ook op YouTube worden filmpjes met corona-nepnieuws veel bekeken, aldus EU vs Disinfo. Die gaf eerder een overzicht van verspreiding van desinformatie in het Engels, Spaans, Italiaans, Duits en Frans.