EU roept op tot Europese coördinatie coronavirus

De landen van de Europese Unie moeten de uitbraak van het coronavirus gecoördineerd aanpakken. Daarmee moeten uiteenlopende benaderingen worden voorkomen, zei EU-commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides woensdag.

Kyriakides zei op een gezamenlijke persconferentie in Rome met de minister van Volksgezondheid van Italië dat landen niet in paniek moeten raken en dat de EU informatie zal verstrekken over het virus aan reizigers. In Italië is het aantal infecties met het virus dat griepachtige symptomen veroorzaakt, sterk toegenomen.

„Alle lidstaten moeten ons op de hoogte stellen van hun voorbereidingsplannen”, zei ze. „Verschillende benaderingen in de EU moeten worden vermeden,” benadrukte ze. De EU is klaar om de reacties te coördineren.

„De Europese Unie is nog in de indammingsfase, het is belangrijk dat te benadrukken”, zei Kyriakides. „Het gaat om de bescherming tegen een grote uitbreiding. Maar de toestand bij de nieuwe longziekte kan snel veranderen. Dat is ook bij de jongste uitbraak in Italië te zien.”

De Europese Unie zet alles in het werk om haar burgers tegen het coronavirus te beschermen, verzekerde Kyriakides. „Het is een zorgwekkende situatie, maar we moeten niet toegeven aan paniek. We moeten ook waakzaam zijn als het gaat om verkeerde informatie en desinformatie, evenals xenofobe verklaringen die burgers misleiden en het werk van de overheid in twijfel trekken.”

De Italiaanse minister van Gezondheid Roberto Speranza zei dat het om een internationale gezondheidscrisis gaat, niet zozeer om een nationale. Beiden waren in Rome voor overleg met de directrice van het Europese centrum voor preventie en controle van ziekten (ECDC), Andrea Ammon, en de Europadirecteur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Hans Kluge.