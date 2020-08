EU-regeringsleiders vergaderen woensdag over Wit-Rusland

De regeringsleiders van de EU-landen vergaderen woensdag per video over de situatie in Wit-Rusland. Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, heeft dat maandag bekendgemaakt.

„Het Wit-Russische volk heeft het recht om te beslissen over zijn eigen toekomst en zelf een leider te kiezen”, twitterde Michel. „Geweld tegen demonstranten is onaanvaardbaar en kan niet worden toegestaan.”

De EU-landen kondigden vrijdag sancties aan tegen Wit-Russische functionarissen die betrokken zijn bij het geweld en de veronderstelde verkiezingsfraude.