EU-regeringsleiders houden digitale top over Wit-Rusland

De regeringsleiders van de EU-landen houden woensdagmiddag overleg over de gespannen situatie in Wit-Rusland. De digitale top is volgens voorzitter Charles Michel van de Europese raad bedoeld om solidariteit met de Wit-Russische bevolking te betuigen nadat protesten tegen de herverkiezing van president Loekasjenko hardhandig werden neergeslagen.

Met een einde aan het geweld, de-escalatie en dialoog kan het land volgens de EU uit de crisis komen. Tussenkomst van andere landen is daarbij niet behulpzaam, is de boodschap die de leiders aan Rusland willen sturen. Moskou heeft positief gereageerd op een verzoek om steun van de Wit-Russische leider.

De EU is al bezig een sanctielijst op te stellen met personen die verantwoordelijk zijn voor het geweld, de repressie en het vervalsen van verkiezingsresultaten. Hun banktegoeden in de EU zullen worden bevroren en reizen naar Europa wordt hun ontzegd. Ook wordt gewerkt aan een voorstel voor een dialoog tussen het Loekasjenko-regime en de oppositie.

De videotop begint om 12.00 uur. Premier Mark Rutte kan vanwege een debat in de Tweede Kamer maar ongeveer een uur deelnemen. Hij heeft daarom ook geen gelegenheid om de pers te woord te staan.