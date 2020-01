EU-president: Vriendschap na brexit blijft

EU-president Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hebben in Brussel het verdrag over de Britse terugtrekking uit de EU ondertekend.

„Dingen zullen onvermijdelijk veranderen maar onze vriendschap zal blijven. We beginnen aan een nieuw hoofdstuk als partners en bondgenoten”, aldus Michel, die namens de 27 EU-landen tekende. „Ik kan niet wachten om samen deze nieuwe pagina’s te schrijven.”

Het was voor het eerst in het bestaan van de EU dat een uittredingsverdrag werd getekend. Bij de korte ceremonie in Brussel was EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier aanwezig. De Fransman gaat ook de onderhandelingen leiden over de nieuwe (handels-)relatie die nog dit jaar moeten worden afgerond. Tot die tijd blijft Londen de EU-regels volgen.

Het verdrag wordt in Londen nog door de Britse regering getekend en teruggestuurd. Woensdag zal het Europees Parlement het naar verwachting goedkeuren en ten slotte geven de 27 EU-regeringen er schriftelijk nog een laatste klap op. Dan is de weg vrij voor de Britten, die deze week hun procedures afrondden om op 31 januari uit de EU te kunnen stappen.