EU-president Tusk: optimisme over brexitdeal

EU-president Donald Tusk zei vrijdag dat er signalen zijn dat er mogelijk toch een deal over de brexit kan worden bereikt. „We hebben optimistische berichten van de Ierse premier ontvangen dat een deal nog steeds mogelijk is”, vertelde Tusk aan verslaggevers in Nicosia na een ontmoeting met de Cypriotische president Nicos Anastasiades.

„Technische besprekingen vinden momenteel plaats in Brussel,” voegde Tusk eraan toe. „Natuurlijk is er geen garantie voor succes en de tijd is praktisch op. Maar zelfs de minste kans moet worden gebruikt om een deal te krijgen voor 31 oktober.”

Tusk heeft de Britse premier Boris Johnson eerder te verstaan gegeven dat hij vrijdag zou aankondigen dat er geen kansen meer zijn voor een deal op de EU-top van 17 en 18 oktober, tenzij er uiterlijk 11 oktober een werkbare oplossing uit Londen komt.

Tusk zei nu dat hij een positieve boodschap van de Ierse premier Leo Varadkar had ontvangen dat een deal „nog steeds mogelijk” is. Op donderdag kwamen de Britse premier Boris Johnson en zijn Ierse collega Leo Varadkar verrassend dichter bij een oplossing.

De Ierse beoordeling is belangrijk voor de hele EU. Het cruciale knelpunt voor een brexitovereenkomst is de vraag hoe de grens tussen het Britse Noord-Ierland en EU-buurland Ierland open kan worden gehouden.