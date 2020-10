EU-president schuift aan bij overleg Johnson en Von der Leyen

Aan de vooravond van de EU-top van donderdag spreekt de Britse premier Boris Johnson woensdagavond niet alleen met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, maar ook met EU-president Charles Michel. Het video-overleg begint volgens de woordvoerder van Michel om 20.30 uur.

Het was de bedoeling dat de Europese leiders op de aanstaande tweedaagse top in Brussel de balans van de onderhandelingen zouden opmaken en idealiter over een akkoord op hoofdlijnen zouden kunnen overleggen. Maar daarvoor zijn de onderhandelingen te weinig opgeschoten.

De onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zijn in principe het werk van EU-onderhandelaar Michel Barnier en zijn Britse evenknie David Frost. Maar rechtstreekse bemoeienis van de leiders kan die soms bespoedigen, en de tijd begint te dringen. Michel, die de top van regeringsleiders en staatshoofden voorzit, riep Londen vorige week op zijn „kaarten op tafel te leggen”.

Johnson noemde donderdag eerder als deadline voor een akkoord. Als de EU en het Verenigd Koninkrijk het dan nog niet eens zouden zijn, leek verder praten hem naar eigen zeggen niet zinvol meer.