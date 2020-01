EU-president roept leiders bijeen voor ‘geldtop’

EU-president Charles Michel roept de 27 Europese leiders naar Brussel voor een speciale top volgende maand over de omvang van en bijdragen van de lidstaten aan de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027. „De tijd is aangebroken om op het hoogste niveau tot een overeenkomst te komen over het meerjarig financieel kader”, schrijft hij in zijn uitnodiging aan onder anderen premier Mark Rutte. Hij verwacht de regeringsleiders en staatshoofden op 20 februari.

Al maanden onderhandelen de lidstaten zonder veel resultaat over de nieuwe meerjarenbegroting die door het vertrek van de Britten uit de EU een tekort krijgt van zo’n 12 miljard euro per jaar. Daarnaast staat de EU onder meer voor de beslissing hoe de Green Deal, het plan om in 2050 klimaatneutraal te zijn, te financieren. „Elk uitstel schept serieuze praktische en politieke problemen”, aldus Michel, die van de leiders bereidheid tot compromissen verwacht.

De opvattingen over wie hoeveel betaalt en waaraan het geld moet worden uitgegeven liggen ver uiteen. In oktober zei Rutte nog „geen haast” te hebben. „Kwaliteit gaat boven snelheid”.

Nederland blijft vasthouden aan een uitgavenplafond van 1 procent van de opgetelde economieën van de EU-landen, ook zonder de Britten. Dat is ongeveer 1000 miljard euro over zeven jaar. De Europese Commissie heeft vorig jaar voorgesteld het budget te verhogen tot 1,1 procent. In verband met de in december overeengekomen Green Deal wil Brussel ook nog een extra pot van 7,5 miljard euro in het leven roepen om landen te steunen die onevenredig veel moeten investeren om hun economie duurzaam te maken, zoals Polen.