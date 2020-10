Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders, wenst Donald Trump en zijn vrouw Melania een spoedig herstel toe. De twee bewoners van het Witte Huis zijn besmet met het coronavirus, werd vrijdagochtend bekend.

Covid-19 is een ziekte waartegen we allemaal blijven strijden, twitterde Michel voorafgaand aan de tweede dag van een EU-top in Brussel. „Elke dag, ongeacht waar we leven.”