EU-parlement wil af van Poolse vicevoorzitter

Een omstreden uitlating van de Pool Ryszard Czarnecki kost hem waarschijnlijk zijn post als vicevoorzitter van het Europees Parlement. De politicus had zijn landgenoot en mede-Europarlementariër Roza Thun vergeleken met Poolse nazicollaborateurs die in de Tweede Wereldoorlog joden hebben verraden.

De leiders van de grootste fracties in het parlement zien dit als „ernstig wangedrag” en willen hem zijn vicevoorzitterschap afnemen. Het voltallige parlement stemt er woensdag over in Straatsburg. Als twee derde van de aanwezige afgevaardigden ermee instemt, is hij zijn functie kwijt.

De 55-jarige Czarnecki is lid van de Poolse nationalistische regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). Die zit in het Europees Parlement in de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), waar ook de ChristenUnie/SGP deel van uitmaakt. De ECR vindt dat hij zijn functie kan behouden.