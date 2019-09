EU-parlement tegen patentrecht planten

De klassieke veredeling van planten, zoals kruisingen, moet niet onder het patentrecht vallen. Dat stelt het Europees Parlement in een resolutie waarmee het druk wil uitoefenen op het Europees Octrooibureau (EOB) dat binnenkort een uitspraak doet over het patenteren van biologisch plantmateriaal. „De tomaat is van ons allemaal”, zegt Jan Huitema (VVD).

Het parlement vreest dat een of meer multinationals een monopolie krijgen op plantenveredelingsmateriaal, waardoor de voedselprijzen kunnen stijgen. „Bovendien zullen dan minder nieuwe voedselgewassen ontwikkeld worden, wat de productie kwetsbaarder maakt voor ziekten”, zegt Huitema. CDA-collega Annie Schreijer-Pierik: „Dit is letterlijk van levensbelang voor voedselzekerheid en innovatie in een tijd van klimaatverandering en een stijgende wereldvoedselvraag.”

De kwestie ligt op tafel omdat er juridische onzekerheid is over octrooien. In 2015 besloot het EOB twee patenten te verlenen, voor een paprika- en een broccolivariant. Na inmenging van Brussel besloot het EOB in 2017 geen patenten meer te geven. Dit werd in december door een beroepskamer binnen het EOB echter afgewezen. Nu is een procedure geopend die tot een definitieve uitspraak moet leiden.