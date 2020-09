EU-parlement neemt afstand van prijswinnaar Aung San Suu Kyi

Het Europees Parlement neemt verder afstand van voormalig mensenrechtenicoon en Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi. De Myanmarese regeringsleider won in 1990 de mensenrechtenprijs van het parlement, maar mag niet meer deelnemen aan het netwerk van Sacharovprijswinnaars.

Een flink aantal EU-parlementariërs vroeg twee jaar geleden al om de onderscheiding in te trekken. Aung San verdiende die in 1990 met haar jarenlange vreedzame oppositie tegen de junta in Myanmar. Maar sinds de omwenteling in het land haar in het hart van de macht bracht, klinkt de kritiek luider en luider. Aung San zou niets doen om de wandaden tegen de Rohingya-minderheid te stoppen.

Het parlement neemt Aung San de Sacharovprijs niet af, omdat haar verdiensten uit het verleden nog altijd overeind staan. Maar ze mag in het vervolg niet meer samen optreden met de andere laureaten, die zich als de ‘Sacharovprijs-gemeenschap’ met Europarlementariërs sterk maken voor de mensenrechten.