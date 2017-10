EU-parlement eert vermoorde journalist Malta

Het Europees Parlement heeft dinsdag een minuut stilte in acht genomen voor de vermoorde journaliste Daphne Caruana Galizia uit Malta. De perszaal van het parlement in Straatsburg wordt naar haar vernoemd. „Het voorbeeld dat Daphne gaf mag nooit worden vergeten”, zei parlementsvoorzitter Antonio Tajani in aanwezigheid van haar familie.

De 53-jarige Galizia, die veel kritische verhalen schreef over de Maltese politici, kwam vorige week om het leven door een bomaanslag. De regering van EU-land Malta heeft 1 miljoen euro uitgeloofd voor informatie die leidt naar de daders.

Tajani riep op tot tot een internationaal onderzoek, met hulp van onder meer Europol. „Hoe kunnen we geloofwaardig claimen dat we journalisten wereldwijd verdedigen als we hen hier thuis niet eens bescherming en gerechtigheid kunnen bieden?”, aldus de Italiaanse oud-journalist.