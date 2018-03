„EU moet af van nepnieuwslijsten”

De Europese Unie moet afzien van het aanleggen van lijsten met verspreiders van nepnieuws. Dat heeft Madeleine de Cock Buning zondagavond gezegd in het NOS-journaal. De Utrechtse hoogleraar is voorzitter van de onafhankelijke Expertgroep, die door de Europese Commissie gevraagd is onderzoek te doen in deze kwestie en advies uit te brengen. Ze zal maandag haar aanbevelingen doen in Brussel.

De Cock waarschuwde alvast dat de EU dergelijke medialijsten niet moet willen aanleggen, omdat het risico bestaat dat overheden er misbruik van maken. In Nederland ontstond grote ophef nadat ‘EU vs Disinfo’, die de fakenieuwsmakers identificeert, onder andere het dagblad De Gelderlander, GeenStijl, The Post Online en NPO Radio 1 in het beklaagdenbankje had gezet.

Na protest werden de gewraakte artikelen van de lijst gehaald. De Tweede Kamer vindt in meerderheid dat de EC in het belang van de persvrijheid het omstreden bureau EUvsDisinfo moet opdoeken.