EU-missie tegen mensensmokkel Libië verlengd

De maritieme EU-operatie Sophia die mensensmokkel vanuit Libië via de Middellandse Zee moet tegengaan, wordt verlengd tot 31 december 2018. Dat zijn de lidstaten dinsdag in Brussel overeengekomen. Een week geleden dwarsboomde de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken de verlenging van het mandaat nog.

„Ik kan met trots verklaren dat de operatie met unanieme instemming met anderhalf jaar is verlengd en bovendien met een aantal taken wordt uitgebreid”, zei EU-buitenlandchef Federica Mogherini. Een daarvan is het verzamelen van informatie over illegale oliehandel vanuit Libië. De missie helpt al met het trainen van de Libische kustwacht en ziet toe op de uitvoering van het VN-wapenembargo tegen Libië.

Sinds Sophia in oktober 2015 van start ging, zijn volgens de Europese Commissie 110 mensen op verdenking van mensensmokkel en -handel opgepakt en overgedragen aan Italië. De Italiaanse regering klaagt regelmatig dat andere lidstaten niet solidair zijn en te weinig doen om migranten op te nemen.