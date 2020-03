EU-ministers zeer kritisch over Turkije

De EU-landen „verwerpen sterk” de manier waarop Turkije „migratiedruk voor politieke doeleinden” gebruikt. Dat staat in een verklaring van de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantenstroom bij de Grieks-Turkse grens.

Na overleg in Brussel roepen zij Ankara op zich aan de migratiedeal uit 2016 te houden en geen valse informatie te verspreiden. „Migranten zouden niet moeten worden aangemoedigd om hun leven in gevaar te brengen door te proberen de grens illegaal via zee of land over te steken.”

„De situatie aan de buitengrenzen van de EU is onaanvaardbaar”, aldus de ministers. De EU en haar lidstaten nemen „alle noodzakelijke maatregelen” om te voorkomen dat mensen illegaal de grens van Turkije naar Griekenland oversteken, zolang die in overeenstemming zijn met Europees en internationaal recht. Ook met Bulgarije en Cyprus toonden de ministers zich solidair.

Een zespuntenplan voor grenswachten, materieel en 350 miljoen euro voor Athene kreeg groen licht. EU-commissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) had de lidstaten opgeroepen iets te doen voor kinderen en onbegeleide minderjarigen op de Griekse eilanden. Finland zegde toe er 175 op te nemen en Luxemburg tien. Frankrijk toonde zich eerder al welwillend. Duitsland wil dat eerst de rust aan de grens terugkeert en dat ook andere landen bereidheid tonen.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) noemde het heel belangrijk dat alle 27 lidstaten eensgezind zijn in hun steun aan Griekenland. Nederland bepaalt binnenkort wat er wordt gedaan, maar zij stelde een „forse bijdrage” in het vooruitzicht. „We moeten Griekenland steunen en tegelijkertijd zorgen dat Turkije zich aan de afspraken houdt.”