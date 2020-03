EU-ministers vrijdag bijeen over Syrië en Turkije

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen hebben vrijdag een officiële vergadering ingelast om de situatie in Syrië te bespreken. Ook de toestand aan de Turks-Griekse grens komt ter sprake op het overleg, dat plaatsvindt in Zagreb.

Minister Stef Blok en zijn collega’s zijn donderdag en vrijdag sowieso in de Kroatische hoofdstad voor informeel overleg, maar op verzoek van de Griekse regering heeft EU-buitenlandchef Josep Borrell besloten er een formeel beraad van te maken, zodat ze desgewenst besluiten kunnen nemen. De ambassadeurs van de lidstaten zijn hier maandag mee akkoord gegaan.

Nadat vorige week bij een aanval 33 Turkse militairen werden gedood in de Noord-Syrische provincie Idlib, kondigden de Turkse autoriteiten aan mensen die naar Europa willen niet meer tegen te houden. Ankara, dat steun van Europa wil voor zijn optreden in Syrië en zegt nieuwe stromen vluchtelingen niet aan te kunnen, wil hiermee de druk op de EU verhogen.

Borrell vroeg Syrië, Rusland en ook Turkije eerder al een staakt-het-vuren in acht te nemen om een politieke oplossing te vinden voor het conflict. Samen met andere Europese politici riep hij Turkije ook op de migratie-afspraken in stand te houden. De EU-bijeenkomst in Zagreb is bedoeld om ervoor te zorgen dat „onze gezamenlijke actie de maximale impact heeft”, aldus Borrell.