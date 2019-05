EU-ministers tekenen voor „militaire snelweg”

Het door Nederland getrokken EU-project voor een ‘militaire snelweg’ door Europa heeft weer een horde genomen. Defensieministers van 22 EU-landen hebben dinsdag in Brussel hun handtekening gezet. Minister Ank Bijleveld is ‘‘trots dat er een begin is’‘.

Het Europese Defensie Agentschap (EDA) gaat een groot deel uitvoeren van het Europese actieplan voor militaire mobiliteit. Het uit de weg ruimen van administratieve, juridische of fysieke obstakels moet leiden tot veel soepeler vervoer van militair materieel en personeel door de EU. Niet alleen voor een snelle reactie bij een crisis, maar ook voor trainingen. De NAVO is hier ook mee bezig.

Vervoer van tanks, wapens of munitie naar een ander land kost nu erg veel tijd vanwege allerlei vergunningen. Het EDA denkt eind volgend jaar de regelgeving in de deelnemende landen te hebben gestroomlijnd.

De komende jaren moeten wegen, bruggen en spoorwegen worden versterkt, maar ook bij transport over water en via de lucht is werk aan de winkel. ’‘Wij zijn nu in Nederland bezig te inventariseren wat er moet gebeuren’‘, aldus Bijleveld. Zij kon niet zeggen wanneer de snelweg af is.

Militaire mobiliteit is een van de 34 zogeheten PESCO-projecten waarin groepjes EU-landen structureel samenwerken. “Het best lopende project”, stelt Bijleveld. ’‘Er worden echt stappen gezet in de Europese defensiesamenwerking.’’

Nederland en een tiental andere landen willen graag dat niet-EU-landen kunnen meedoen, maar onder meer de Fransen stellen daar strikte voorwaarden aan. De Amerikaanse regering heeft een dreigbrief geschreven waarin deelname wordt geëist en de vrees wordt uitgesproken dat de NAVO wordt uitgehold. EU-buitenlandchef Mogherini sprak van "onnodige onrust".

Bijleveld heeft goede hoop dat de deelnemende landen volgende maand tot een compromis komen. „Stel, we moeten militair materieel van Rotterdam naar Litouwen krijgen, dan is het wel handig als de Amerikanen aan ons PESCO-project meedoen. Of de Noren of Engelsen, die uit Europa gaan. We moeten daar niet te strikt over doen.”