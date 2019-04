EU maakt het de Britten niet té makkelijk

Het lijkt erop dat de 27 EU-leiders woensdag opnieuw de Britten uitstel geven voor de brexit. Maar rond de deal houden ze voet bij stuk: die wordt niet aangepast. Had Brussel meer kunnen doen om een impasse te voorkomen?

Nee, is steevast het antwoord van EU-ambtenaren in Brussel. Ze vinden dat de Britten verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie. Alleen al omdat zíj het waren die besloten de Europese Unie te verlaten.

Bovendien zou volgens de ambtenaren de EU alles hebben gedaan om tot een goede overeenkomst met de vertrekkende EU-lidstaat te komen. Het resultaat? Het uittredingsakkoord dat de Britse premier Theresa May vorig jaar met de EU sloot. Zoals meerdere EU-leiders eerder al aangaven: het Verenigd Koninkrijk is nu aan zet.

Ook de meeste Britse politici zijn voorzichtig om met een beschuldigend vingertje naar de EU-onderhandelaars te wijzen. Wel nemen sommigen een dreigender toon aan op de momenten dat de EU aan zet is, bijvoorbeeld wanneer de overige 27 EU-leiders besluiten of ze verder brexituitstel geven aan het uittredende land.

Zo zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, voorafgaand aan de tweede stemming over Mays deal, een maand geleden, dat de EU flexibeler zou moeten zijn in de onderhandelingen. Als ze dat niet zijn en chaos volgt, zullen toekomstige generaties zeggen dat de EU hieraan schuldig is, aldus Hunt.

Hunts uitspraak kwam hem al snel op kritiek van landgenoten te staan. Hogerhuislid Peter Ricketts twitterde dat „Hunt een grote fout aan het maken is, als hij denkt dat openlijke beschuldigingen iemand in Europa van gedachten doet veranderen.” Volgens Ricketts heeft het Verenigd Koninkrijk de huidige situatie aan zichzelf te danken en is het land de enige schuldige. „Dat zal het vonnis van de geschiedenis zijn.”

Maar de EU heeft het de Britten de afgelopen bijna drie jaar niet gemakkelijk gemaakt. Brussel heeft vanaf het begin van het brexitproces vastgehouden aan een strategie van eenheid in de EU. Die was al zichtbaar voordat het officiële uittredingsproces van start ging.

Standvastig

Het Verenigd Koninkrijk wilde in 2016 eerst onderhandelen over de toekomstige relatie met de EU voordat het land de artikel 50-procedure zou starten. Het inzetten van dit artikel is de officiële start van uittreding uit de EU. Maar de EU hield standvastig vast aan het principe ”no negotiations without notification”: geen onderhandelingen over de toekomst zonder de start van de artikel 50-procedure. De tegemoetkoming van de Britten op 29 maart 2017, toen het land de procedure startte, wordt door velen gezien als het begin van een trend van concessies van het Verenigd Koninkrijk aan de EU.

Het hielp Londen niet dat belangrijke Britse EU-ambtenaren na het brexitreferendum uit Brussel vertrokken, aldus een Nederlandse ambtenaar in de Belgische hoofdstad. Een hoge diplomaat, de Britse Eurocommissaris Jonathan Hill trad bijvoorbeeld vrijwel direct na de uitslag van het referendum af. Het vertrek van Britse diplomaten die Europa van binnen en buiten kennen, heeft de onderhandelingspositie van de Britten geen goed gedaan.

Gemakkelijk

Een zwakkere positie van het Verenigd Koninkrijk in de onderhandelingen helpt de EU. Het de Britten vervolgens gemakkelijk maken, is niet een optie binnen de EU-instellingen. Dat zou een fout signaal zijn naar de andere 27 lidstaten. De EU wil juist het uittreden uit de unie zo onaantrekkelijk mogelijk maken, om te voorkomen dat meer lidstaten er werk van gaan maken te vertrekken.

Daarnaast moet de EU ook haar instellingen beschermen. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn al in mei. Het ordelijk verlopen daarvan staat hoog op de wensenlijst van de EU.