EU-lidstaat moet zelf zomer redden

De Europese Commissie presenteerde woensdag in Brussel haar voorstellen rond het ‘redden’ van de zomervakantie van Europeanen. Uiteindelijk blijven de meest prangende vragen onbeantwoord, omdat alleen de lidstaten zelf duidelijkheid kunnen scheppen.

Kan mijn vakantie naar Spanje, Italië of Frankrijk deze zomer doorgaan? Degenen die hoopten dat de Europese Commissie daar woensdag een antwoord op zou geven, blijven teleurgesteld achter. Hoewel de Commissie de EU-lidstaten aanmoedigt om de grenzen –gefaseerd– weer open te stellen, is zij niet in staat om lidstaten te verplichten de grenzen te openen.

Het dagelijks bestuur van de EU in Brussel blijft in het voorstel er wel op hameren dat een gezamenlijke aanpak nodig en wenselijk is. Dat EU-landen aan het begin van de coronacrisis op eigen houtje de grenzen sloten en maatregelen invoerden, staat blijkbaar nog goed in het geheugen gegrift.

Toch lijkt het erop dat de lidstaten vooralsnog niet luisteren naar Brussel en onafhankelijk van elkaar besluiten welke maatregelen deze zomer van toepassing zijn. Zo verplicht Spanje vanaf vrijdag dat alle reizigers die het land binnenkomen eerst twee weken in quarantaine moeten, doet Griekenland er alles aan om zo snel mogelijk de grenzen weer te openen, maar zijn de grenzen van Frankrijk nog tot zeker halverwege juni dicht.

Advies

De Commissie probeerde woensdag echter de lidstaten handvaten te geven; aanbevelingen die EU-landen helpen om het toerisme zo snel mogelijk weer op gang te brengen. Het plan bevat een aantal concrete voorstellen, zoals het weghalen van banken en tafels in terminals of een advies om eenrichtingsverkeer in toeristenbussen te realiseren.

In het plan wordt ook gerept over een vrijwillige opsporingsapp voor reizigers. Op die manier zou het mogelijk zijn op grote schaal het risico van verdere verspreiding van het coronavirus te verkleinen. Reizigers van buiten de Europese Unie zouden tot zeker 15 juni nog niet welkom zijn in de EU.

Uit het plan blijkt ook dat de Europese Commissie er niet negatief tegenover staat dat twee of meer lidstaten onderling afspraken maken over de reismogelijkheden van burgers. Voorheen zou zo’n akkoord worden gezien als discriminatie van andere EU-landen die niet in de afspraken aan bod komen, maar dat lijkt nu even van de baan. Zo’n overeenkomst zou volgens de Commissie alleen wenselijk zijn tussen landen en regio’s die in een soortgelijke situatie wat zitten: allebei een laag aantal coronabesmettingen.