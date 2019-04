EU-leiders zijn niet al te streng voor Theresa May

De EU-leiders zijn afgelopen nacht niet al te streng geweest voor de Britse premier May. Duidelijk is dat Europa niet de schuld wil krijgen van een no-deal-brexit.

Theresa May vroeg om uitstel tot 30 juni, zonder een duidelijk plan wat ze in die weken wil doen. Maar haar collega’s gaven haar zelfs vier maanden langer: tot 31 oktober.

Enkele weken geleden vroeg May ook al om uitstel tot 30 juni, maar dat kreeg ze toen niet. Toen werd ze naar huis gestuurd met uitstel tot 22 mei (de dag voor de Europese verkiezingen), op voorwaarde dat het Lagerhuis het uittredingsakkoord zou goedkeuren. En anders zou ze ten minste een duidelijk plan moeten hebben.

Welnu, dat uittredingsakkoord is op 28 maart voor de derde keer weggestemd. En een plan heeft premier May ook niet. Want de gesprekken met oppositiepartij Labour leveren evenmin een uitweg. En dus hebben de 27 andere EU-leiders de hand over het hart gestreken.

Hoeveel moeite kostte het tot dit besluit te komen?

Omdat de regeringsleiders in beslotenheid vergaderen, weten we dat niet precies. Maar we weten wel dat de leiders na een presentatie van May vijf uur lang hebben overlegd voordat ze de Britse premier weer binnen riepen. Het was dus geen hamerstuk.

Bovendien hadden enkele leiders vooraf tegengestelde signalen gegeven. De Franse president Macron leek woensdag niet bereid tot een tweede uitstel, terwijl de Duitse bondskanselier Merkel juist voor een lang uitstel pleitte. Het gezamenlijke besluit ligt dus tussen het Franse en Duitse standpunt.

Welke voorwaarden heeft de EU deze keer gesteld?

Eigenlijk geen. De bestaande afspraken blijven gelden. Daartoe behoort ook dat het Verenigd Koninkrijk op 23 mei Europese verkiezingen houdt. Premier May hoopt trouwens dat de Britten dan al zijn vertrokken.

Vooraf was de verwachting dat de EU zou eisen dat de Britten zich tijdens het uitstel netjes zullen gedragen. De afgelopen dagen hadden diverse brexiteers geopperd dat Groot-Brittannië zich voorafgaand aan het vertrek zou kunnen gaan misdragen, bijvoorbeeld door plannen te blokkeren en regels te overtreden. Maar die eisen zijn niet gesteld.

Welke gevolgen heeft dit uitstel voor Groot-Brittannië?

De druk gaat wat van de ketel. Maar het brexitplan van May blijft de routekaart voor het Britse vertrek. Hoe dan ook zal het Britse Lagerhuis dit dus een keer moeten slikken.

De maanden naar eind oktober geven ook ruimte voor discussie over het premierschap van May. Haar politieke draagvlak is dun. Enkele weken geleden zei ze dat ze zelf als premier geen ruimte ziet voor een langer uitstel dan 30 juni. Veel tegenstanders zullen haar daaraan herinneren.

Is het mogelijk dat er in oktober opnieuw uitstel nodig is?

Zeker. Daarom gaf Tusk de Britten de waarschuwing mee: „Verspil deze tijd alstublieft niet.”

May accepteert brexituitstel tot 1 november