EU-leiders veroordelen vergiftigen Navalni en vragen toegang OPCW

De Europese leiders hebben zich scherp uitgesproken over de vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni. Ze roepen Rusland op „volledig mee te werken” met „onpartijdig internationaal onderzoek” door de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). De daders mogen hun straf niet ontlopen, onderstreepten ze op de EU-top in Brussel.

De EU-leiders wijzen erop dat voor de moordaanslag novitsjok of een vergelijkbaar „militair zenuwgas” is gebruikt, dat niet zomaar verkrijgbaar is. „Het gebruik van chemische wapens is een ernstige schending van het internationaal recht.”

De regeringsleiders en staatshoofden van de EU-landen werden op de top bijgepraat door bondskanselier Angela Merkel van Duitsland, dat Navalni opnam en erbovenop hielp. Over twee weken komen de leiders weer bijeen en staat de zaak-Navalni opnieuw op de agenda.