EU-leiders ‘streven’ klimaatneutraal Europa na

De Europese milieuministers moeten intensiever gaan werken aan een ambitieuze langetermijnstrategie voor 2020 waarin klimaatneutraliteit wordt „nagestreefd”. De EU-regeringsleiders stellen dat in de eindverklaring van hun voorjaarstop.

Een poging van een tiental lidstaten waaronder Nederland om 2050 als streefjaar in de tekst te krijgen sneuvelde, onder meer door Duits en Pools verzet.

Bij een strategie moeten „specifieke” kenmerken van lidstaten worden meegewogen, verwijst de tekst naar met name landen in het oosten van Europa die het niet haalbaar achten om de uitstoot van broeikasgassen als CO2 over 30 jaar op nul te krijgen. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de concurrentiekracht van de Europese industrie, staat in de verklaring.

„Met deze compromistekst zal niemand gelukkig zijn”, aldus een hoge EU-diplomaat. Wel wordt opnieuw de noodzaak erkend om „wereldwijd” meer te doen tegen de opwarming van de planeet, vooral gezien de gevolgen als dat meer dan 1,5 graden is. Greenpeace hekelt het gebrek aan actie van de leiders. Zij komen in juni terug op de kwestie.

Het Europees Parlement riep de lidstaten deze maand op de uitstoot van broeikasgassen uiterlijk in 2050 naar nul te brengen.