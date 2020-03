EU-leiders staan voor ambitieuze aanpak coronacrisis

EU-TOPdo

BRUSSEL (ANP) - De staatshoofden en regeringsleiders van de EU steken voor de derde keer in 16 dagen op afstand de koppen bij elkaar om de aanpak van de coronacrisis te bespreken. Opnieuw gaat het overleg per videoverbinding, die EU-president Charles Michel om 16.00 uur opstart. Vanuit Den Haag doet premier Mark Rutte mee.

„Eenheid en solidariteit zullen onze acties leiden”, twitterde Michel woensdagavond. Maar onder druk van de oplopende besmettingsgevallen en het stijgend aantal doden, de grote economische gevolgen en de binnenlandse maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn de 27 leiders in de praktijk vooral met de sores in eigen land bezig.

Zo heeft een aantal landen controles aan de grenzen ingevoerd of de poorten helemaal gesloten. Daardoor is de essentiële aanvoer van voedsel, mondkapjes en beademingsapparatuur niet gegarandeerd. Rutte zal volgens ingewijden nadrukkelijk aandacht vragen voor het belang van vrij verkeer van goederen. Ook de distributie van medische benodigdheden loopt niet van een leien dakje. Wat de afgelopen weken niet goed is gegaan moet worden gerepareerd, aldus een diplomaat. De leiders zullen bovendien naar verwachting verklaren dat de EU een serieus, breed opgezet centrum voor crisismanagement nodig heeft.

Ook bespreken ze hoe ze de economische gevolgen van de uitbraak moeten aanpakken, om financieel niet ten onder te gaan en na de crisis de weg naar herstel te kunnen inslaan. Daarover heerst verdeeldheid. Negen leiders hebben woensdag opgeroepen om een Europees ‘schuldinstrument’ op te zetten. Dat zouden euro-obligaties, of in dit kader ook wel ‘coronabonds’ genoemd, kunnen zijn. Nederland is daar fel tegen. Mogelijk dragen de leiders wel de Eurogroep (de ministers van Financiën van de eurolanden) op om kredietlijnen via het noodfonds ESM open te stellen voor alle lidstaten die dat willen voor corona-gerelateerde investeringen. Daarvoor zou 2 procent van het bruto nationaal inkomen (bni) van elk land beschikbaar kunnen zijn. De eurolanden zijn de aandeelhouders van het ESM.

Na afloop van de top geven Michel en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen een gezamenlijke persconferentie, per video. Veel regeringsleiders zullen na afloop persvertegenwoordigers van hun land informeren.