EU-leiders sluiten nieuwe onderhandelingen brexit uit

EU-leiders hebben donderdag nogmaals benadrukt dat het heropenen van de onderhandelingen over brexit uitgesloten is. Tegelijkertijd waarschuwen zij dat de politieke situatie in Groot-Brittannië ertoe kan leiden dat er uiteindelijk geen deal zal komen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei donderdag dat er „geen sprake” van is dat de gesprekken worden hervat omdat er nu een uitgewerkt conceptakkoord op tafel ligt.

De Franse premier Edouard Philippe zei dat het, gezien de huidige politieke onzekerheid in Londen, nog niet nodig is dat de EU zich voorbereidt op een Brits vertrek uit de unie zonder dat er een definitieve deal tot stand is gekomen.

De komende dagen komen vertegenwoordigers van de Europese Unie in diverse geledingen bij elkaar om de top van 25 november in Brussel voor te bereiden. Op die bijeenkomst moet het brexitplan door de EU-regerinsleiders worden goedgekeurd.

EU-leiders benadrukken dat er voor die tijd nog obstakels uit de weg moeten worden geruimd, ondanks het feit dat de Britse premier het akkoord door het Britse kabinet heeft geloodsd. Dat ging overigens wel gepaard met het vertrek van inmiddels vijf bewindslieden.

„We hebben aan beide kanten nog een lange weg te gaan”, zei EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier donderdag tijdens een persconferentie in Brussel.

Zonder overeenkomst

De Duitse bondskanselier Merkel zei gisteren dat ze verheugd is dat er zoveel vooruitgang is geboekt. Na het nieuws over de vetrekkende bewindslieden uit het Britse kabinet, zei Merkel echter dat het nog steeds mogelijk is dat Groot-Brittannië de Europese Unie zonder definitieve overeenkomst zal verlaten. Ze benadrukte dat er geen bereidheid is tot verdere gesprekken over eventuele nieuwe amendementen op het akkoord dat nu voorligt. „We hebben een document op tafel waar Groot-Brittannië en de 27 EU-lidstaten het over eens zijn. Voor mij is er op dit moment geen enkele reden om verder te onderhandelen”, aldus Merkel.

De Franse premier Philippe herhaalde de waarschuwing over de Britse politieke onzekerheid die Merkel eerder had geuit. „Het zal niemand ontgaan zijn dat de huidige politieke situatie in Groot-Brittannië de onzekerheid kan voeden over de ratificatie van het akkoord”, aldus de Franse bewindsman.

Europarlementariër Guy Verhofstadt, die namens het parlement over brexit gaat, zei dat de deal tot stand is gekomen na twee jaar van „intensieve onderhandelingen.” Hij zei te hopen dat de Britse parlementariërs accepteren dat er „niet veel ruimte is om te manoeuvreren en te zeggen: OK, laten we opnieuw beginnen.”

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire verklaarde dat de deal „goed nieuws is voor de Franse economie.” Hij waarschuwde echter tegelijkertijd dat het Verenigd Koninkrijk eraan moet worden gehouden alle EU-regels te respecteren. „De EU weet dat er een zeer reële mogelijkheid is dat de brexitdeal over een paar weken door het Britse parlement kan worden weggestemd”, waarschuwde hij.

Niet vooruitlopen

EU-onderhandelaar Barnier wilde woensdag niet vooruitlopen op secnario’s als de Britse volksvertegenwoordigers het akkoord naar de prullenbak verwijzen. Brussel is er momenteel veel aan gelegen om vooral niet de indruk te weken dat de EU van gedachten zal veranderen of met een betere brexitdeal op de proppen zal komen als het Britse parlement nee zegt. Barnier herhaalde de woorden van premier May dat de nu voorliggende overeenkomst in het belang van het Verenigd Koninkrijk is.

De Finse premier Juha Sipila reageerde via Twitter op de laatste ontwikkelingen rond brexit. De goedkeuring van het akkoord door het Britse kabinet is weliswaar belangrijk, maar er moeten nog „besluiten aan beide kanten worden genomen om tot een definitieve overeenkomst te komen.”

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz verklaarde dat hij „zeer verheugd en optimistisch is.” „Hier hebben we onze hoop op gezet.”