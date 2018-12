EU-leiders hopen brexitwantrouwen te bezweren

De 27 EU-leiders hebben op een top in Brussel een tekst aangenomen waarmee ze het wantrouwen in het Britse parlement over de Ierse grenskwestie hopen te bezweren. Centrale boodschap is dat niemand in de EU een aparte status voor Noord-Ierland wil en dat de 27 EU-landen zo snel mogelijk een nieuwe, innige relatie met de Britten willen.

De tekst is een handreiking aan de Britse premier Theresa May om te helpen het vorige maand beklonken brexitakkoord door het Lagerhuis te loodsen. Zij heeft de zorgen in het Britse parlement op de EU-top toegelicht.

Volgens premier Mark Rutte bestaat er „een grote mate van wantrouwen” in het Lagerhuis over de zogenoemde ‘backstop’. Dat is een soort verzekeringspolis dat er na de brexit tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lid Ierland geen harde grens komt. Zolang er geen nieuw handelsakkoord tussen Londen en Brussel is, blijft Noord-Ierland in feite binnen de douane-unie met de EU. Veel Britten zijn bang dat deze status permanent zal blijken.

Rutte vindt die zorgen „onterecht”. Ook als de ‘backstop’ toch zou moeten worden ingeroepen omdat er nog geen nieuw handelsakkoord is als de Britten definitief uit de EU zijn, zou die slechts tijdelijk zijn, beloven de 27.