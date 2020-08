EU-leiders erkennen verkiezingsuitslag Wit-Rusland niet

De EU-landen erkennen de uitslag van de Wit-Russische presidentsverkiezingen niet. De verkiezingen waren vrij noch eerlijk en de EU zal snel sancties opleggen aan een „substantieel” aantal Wit-Russen voor verkiezingsfraude en het geweld tegen demonstranten. Dat zei EU-president Charles Michel na afloop van een digitale EU-top over de situatie in het land.

President Loekasjenko is volgens de Kiescommissie in Wit-Rusland herverkozen met 80 procent van de stemmen, maar met de uitslag is volgens velen gerommeld.

„We veroordelen het geweld en eisen een onafhankelijk onderzoek daarnaar”, aldus Michel. Straffeloosheid wordt volgens hem niet geaccepteerd. De leiders pleiten verder voor een „inclusieve nationale dialoog” in Wit-Rusland. „Alle landen zouden zo’n proces moeten steunen”, zei Michel in een verwijzing naar Rusland. Volgens hem is de situatie „in de eerste plaats een nationale crisis”. Het gaat volgens de EU om het recht van de Wit-Russen om hun eigen leider te kiezen en hun toekomst zelf te bepalen.

Michel richtte zich tijdens zijn persconferentie rechtstreeks tot de bevolking van Wit-Rusland. „Wij staan aan jullie zijde”, zei hij. De EU is geen voorstander van buitenlandse bemoeienis, herhaalde de raadsvoorzitter. Hij wees op verklaringen uit het Kremlin dat Moskou niet van plan is militair in te grijpen.

De Europese Commissie maakt 50 miljoen euro vrij om het land te helpen bij de bestrijding van het coronavirus, 2 miljoen euro voor steun aan de slachtoffers van het geweld na de verkiezingen en 1 miljoen voor steun aan de vrije pers, maakte commissievoorzitter Ursula von der Leyen bekend. Ze zei dat Brussel EU-subsidies niet meer rechtstreeks in de kas van de Wit-Russische autoriteiten zal storten maar naar onafhankelijke niet-gouvermentele organisaties zal sturen. Von der Leyen zei dat de EU „onder de indruk is van het volk dat in ongekende aantallen de straat op is gegaan.”