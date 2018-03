EU-leiders eisen privacybescherming Facebook

Sociale netwerken als Facebook moeten garanderen dat de persoonlijke gegevens van burgers en hun privacy volledig worden beschermd. De regeringsleiders van de EU-landen stelden die eis aan digitale platforms donderdag op een top in Brussel.

De leiders zijn bezorgd over de onthullingen over het databedrijf Cambridge Analytica dat zonder toestemming persoonlijke gegevens van miljoenen Facebookgebruikers zou hebben gebruikt om er kiezersprofielen in de VS mee te maken. Daarmee is geprobeerd het stemgedrag van mensen te beïnvloeden.

De leiders nemen de zaak heel serieus op, zei EU-president Donald Tusk. „Europese en nationale wetgeving moet worden gerespecteerd en gehandhaafd.”

Facebookbaas Mark Zuckerberg heeft erkend dat zijn bedrijf fouten heeft gemaakt en heeft spijt betuigd. Het Europees Parlement gaat ervan uit dat hij opheldering komt geven. Voorzitter Antonio Tajani heeft hem daarvoor uitgenodigd.

Naar het schandaal lopen onderzoeken in onder meer de VS en Groot-Brittannië. De EU-leiders komen terug op de kwestie tijdens een top in mei in Bulgarije.