EU-leiders bespreken maatregelen coronavirus op videotop

De regeringsleiders van de EU-landen overleggen dinsdag vanaf 17.00 uur via een videoverbinding over volgende stappen voor een gezamenlijke aanpak tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. De ‘elektronische top’ is georganiseerd door EU-president Charles Michel.

De 27 zullen het voorstel van de Europese Commissie bespreken om minstens een maand lang de grenzen te sluiten voor reizigers van buiten de EU naar Nederland en de 25 andere landen in de Schengenzone, tenzij hun trip essentieel is. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei maandag te verwachten dat de leiders het inreisverbod zullen goedkeuren.

Ook komen er mogelijk nieuwe maatregelen om de economische klappen, doordat het maatschappelijk leven vrijwel stil ligt bij burgers en bedrijven, zoveel mogelijk op te vangen. Charles Michel vindt ook dat onderzoek naar het virus en een vaccin moet worden aangejaagd.

Het is de tweede keer dat de 27 leiders op deze manier vergaderen over de coronacrisis. De eerste keer, op 10 maart, stelden ze na afloop in een verklaring dat ze bereid zijn „alle instrumenten die nodig zijn” in te zetten.

Michel riep de EU maandag tot eensgezindheid op. Verschillende lidstaten namen de afgelopen dagen eenzijdig besluiten, zoals het sluiten van hun grenzen.

Het is niet bekend tot hoe laat de conferentie duurt.