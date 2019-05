EU-leiders beloven unie te versterken

De Europese Unie is „sterker dan gisteren”, maar voor de toekomst zijn de regeringsleiders van de EU-landen vastberaden de unie verder te versterken. In de Roemeense stad Sibiu verklaarden zij dat de 27 lidstaten klaar zijn „de toekomst eensgezind te omarmen” en een „verbintenis voor de toekomstige generaties” aan te gaan.

De leiders schaarden zich in de Verklaring van Sibiu achter tien toezeggingen en beloofden plechtig besluiten te nemen in de geest daarvan. „Wij zullen verenigd blijven door dik en dun, solidair zijn met elkaar en met één stem spreken”, aldus de leiders, die aan meningsverschillen weinig woorden vuil maakten. „Ongeacht onze politieke verschillen geloven we allemaal dat samenwerken beter is”, verwoordde de Duitse bondskanselier Angela Merkel het.

De Tweede Kamer sprak onlangs de wens uit om de zinsnede dat de EU streeft naar een steeds hechter verbond uit het EU-verdrag te schrappen. Premier Rutte vindt dat de tekst in de verklaring geen probleem vormt. „Dit soort woorden zijn op zich prima, daar staat toch verder niets in”, aldus Rutte.

Rutte zei verder dat hij een sterk voorstander is van meer machtspolitiek om ervoor te zorgen dat Bulgarije en Roemenië hun deel aan vluchtelingen opvangen, corruptie bestrijden en hun rechtsstaat op orde krijgen. Zolang zij dat niet doen, worden ze niet toegelaten als lid van de Schengenzone waarin zonder paspoort mag worden gereisd, is het idee.

Rutte uitte op de top ook zijn grote bezorgdheid over „het uit elkaar vallen” van het atoomakkoord dat Iran in 2015 sloot met wereldmachten. „Als Iran zich niet aan de afspraken houdt, is dat een ernstig feit”, zei hij.

De VS stapten vorig jaar uit het akkoord en verscherpten de sancties tegen Teheran. Iran gaf de overgebleven westerse mogendheden, Rusland en China woensdag zestig dagen om Iran te beschermen tegen sancties, anders dreigt het onder meer de productie van verrijkt uranium te verhogen.