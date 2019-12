EU-leider: Uitslag is slecht voor Europa

$lead

BRUSSEL (ANP/RTR). Verschillende EU-leiders hebben de Britse premier Boris Johnson en de Conservatieven gefeliciteerd met de overwinning bij de Britse verkiezingen. Maar de Tsjechische premier Andrej Babis, noemde de uitslag ook „slecht nieuws voor Europa”. Ik heb Boris Johnson gefeliciteerd met zijn overwinning bij de Britse parlementsverkiezingen. Hij heeft een duidelijk mandaat gekregen van de Britse kiezers. Ik zie uit naar een constructieve samenwerking”, schreef premier Mark Rutte op Twitter. De Europese leiders zijn in Brussel bijeen voor een EU-top. Voorzitter Charles Michel zei dat de EU klaarstaat om de brexitonderhandelingen te hervatten. „Het is in ieders belang dat we zo spoedig mogelijk duidelijkheid krijgen over brexit,” zei hij in reactie op de uitslag.