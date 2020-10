EU legt Wit-Rusland meer sancties op

Redactie buitenland

LUXEMBURG. De Europese Unie legt ook de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko sancties op. De eerder afgekondigde strafmaatregelen voor veertig Wit-Russen hebben nog niet voldoende effect, hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU besloten.

Loekasjenko kan een inreisverbod en een bevriezing van zijn Europese tegoeden verwachten, zei EU-buitenlandchef Josep Borrell maandag. Nederland en andere landen zagen daar tot dusver geen heil in omdat sancties tegen Loekasjenko het gesprek met de president zouden bemoeilijken. Maar zij hebben zich inmiddels bedacht.

Duitsland, dat de EU dit halfjaar voorzit, drong al aan op sancties tegen Loekasjenko zelf en meer van zijn geestverwanten. Omdat er „niets is verbeterd in Wit-Rusland en het geweld van het Loekasjenko-regime en de arrestatie van vreedzame demonstranten doorgaat”, stelde minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas.

Borrell sprak vrijdag nog met de Wit-Russische minister van Buitenlandse Zaken, maar die gaf „geen enkel signaal” dat de regering in Minsk de harde hand zou inruilen voor onderhandelingen. „Wat er sinds de vorige sancties is gebeurd, toont een compleet gebrek aan wil van de kant van Loekasjenko” om in overleg te treden, concludeerden de EU-ministers volgens Borrell eensgezind.

Navalni

De Europese Unie straft ook Rusland voor de vergiftiging van oppositieleider Aleksej Navalni. De Russische regering ontkent dat het daar iets mee van doen heeft, maar de EU is niet tevreden over de uitleg van Moskou en het onderzoek naar de zaak. „Zij die betrokken waren bij deze moordaanslag” kunnen sancties verwachten, zei Borrell maandag.

De strafmaatregelen tegen Rusland waren bepleit door onder andere Nederland, Duitsland en Frankrijk. Ze zien „geen andere verklaring” voor de moordaanslag op Navalni „dan Russische betrokkenheid en verantwoordelijkheid”, zei minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken al eerder over de kwestie.