EU-landen: Rusland achter aanslag zenuwgas

De regeringsleiders van de EU-landen zijn het erover eens dat Rusland hoogstwaarschijnlijk achter de zenuwgasaanval in Salisbury op oud-dubbelspion Sergej Skripal zit. Volgens hen is er geen andere plausibele verklaring voor, stelden de 28 na ruim 3 uur beraad over Rusland op een top in Brussel.

De EU-landen veroordelen de aanslag in de „sterkst mogelijke bewoordingen”. „Onze solidariteit met het Verenigd Koninkrijk is onvoorwaardelijk.” De Britse premier May, de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron hadden voor het eten beraadslaagd over een sterkere veroordeling van de aanval en wisten hun collega’s te overtuigen.

EU roept ambassadeur terug uit Moskou

De ministers van Buitenlandse Zaken kwamen maandag niet verder dan dat de EU de Britse vaststelling dat Rusland hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk is „zeer serieus” neemt. Naar verluidt wilden Griekenland en Hongarije de schuld niet bij Rusland leggen. Kennelijk zijn deze landen nu wel zover. Nederland toonde zich overigens ook voorzichtig.

De lidstaten gaan nu samen bekijken voor maatregelen er moeten volgen, waarbij rekening wordt gehouden met antwoorden die Rusland geeft op de vragen die met name de Britten hebben gesteld. Volgens ingewijden zijn enkele lidstaten bereid in navolging van het Verenigd Koninkrijk Russische diplomaten uit te wijzen. Extra economische sancties zijn nu niet aan de orde.

De leiders besloten verder dat de EU zich beter moet kunnen verdedigen tegen chemische, biologische en nucleaire risico’s, in samenwerking met de NAVO. Ook moet meer werk worden gemaakt van contraspionage en het afweren van dreigingen als cyberaanvallen. De Europese Commissie krijgt de opdracht dit uit te werken.

De Britse Premier Theresa May was blij met het Europese standpunt over Rusland. „Ik verwelkom het feit dat de EU het eens is met het Britse standpunt over de verantwoordelijkheid van Rusland voor de aanslag in Salisbury. Er is geen aantoonbaar alternatieve uitleg voor wat daar gebeurd is. We moeten samen sterk staan tegen de Russische bedreiging van onze waarden”, aldus May.