‘EU-landen nemen migranten Sea-Watch op’

Een aantal Europese landen heeft volgens Italiaanse media aangegeven bereid te zijn migranten op te nemen die op het omstreden schip de Sea-Watch zijn. Dit is in kringen rond minister van Buitenlandse Zaken Enzo Moavero Milanesi vernomen. In samenwerking met de Europese Commissie heeft Rome onder meer Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Portugal bereid gevonden, aldus persbureaus de ANSA en Adnkronos.

De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini heeft herhaaldelijk betoogd dat Nederland migranten van de boot opneemt, omdat het schip onder Nederlandse vlag vaart. Nederland heeft voor zover bekend geweigerd hier gehoor aan te geven. Er is geen juridische verplichting dat te doen. In de marge van de economische topconferentie van de G20 in Japan heeft premier Giuseppe Conte vrijdag zijn Nederlandse collega Mark Rutte apart gesproken over de Sea-Watch.