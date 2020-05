EU kritisch over afzetten Turkse burgemeesters

De Europese Unie veroordeelt de acties tegen Turkse pro-Koerdische burgemeesters. De Turkse autoriteiten pakten er vorige week vijf op. Ze werden geschorst en vervangen door aan de regering loyale bestuurders.

De EU is erg bezorgd over dergelijke politiek gemotiveerde besluiten, zegt de woordvoerder van EU-buitenlandchef Josep Borrell in een verklaring. Sinds augustus zijn in het zuidoosten van Turkije 45 burgemeesters uit hun ambt gezet en honderden politici en leden van de Koerdische partij HDP vastgezet op verdenking van terrorisme, voegt hij eraan toe. Volgens de regering in Ankara is de HDP verbonden met de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK. De HDP weerspreekt dat.

De EU erkent dat de Turkse regering het recht heeft tegen terrorisme op te treden, maar benadrukt dat ze wel de rechtsstaat, basale vrijheden en mensenrechten moet respecteren. De acties tegen burgemeesters in combinatie met strafzaken tegen gekozen politici vormen een ernstige ondermijning van een goed functionerende lokale democratie, aldus de verklaring.