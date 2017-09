EU inspecteert datadeal met VS

De EU onderzoekt of de afspraken over persoonsgegevens van Europeanen die in de VS worden opgeslagen wel voldoende bescherming bieden. EU-commissaris Vera Jourova (Justitie) bespreekt het zogeheten Privacy Shield deze week met de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross.

Jourova gaat ook langs bij Facebook en Google, twee van de ruim 2400 bedrijven die het ‘schild’ toepassen. Het Privacy Shield-akkoord werd in juli vorig jaar gesloten en is de opvolger van Safe Harbor, dat EU-burgers volgens Europese rechters onvoldoende beschermde.

Volgens het Witte Huis zal de evaluatie „de kracht aantonen van de Amerikaanse belofte om persoonlijke data van burgers aan beide zijden van de oceaan te beschermen”.

Het Europees Parlement, Europese privacywaakhonden en consumentenorganisaties waren eerder dit jaar erg kritisch over Privacy Shield, mede omdat Amerikaanse opsporingsdiensten de gegevens zouden kunnen gebruiken zonder tussenkomst van de rechter. Ook zijn er zorgen over het niet goed functioneren van de Amerikaanse toezichthouder die juist in het leven is geroepen om te waken voor misbruik van persoonsgegevens.