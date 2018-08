EU importeert al meer Amerikaanse sojabonen

De export van Amerikaanse sojabonen naar de EU was afgelopen maand met 360.000 ton 283 procent hoger dan in juli 2017. Het Amerikaanse aandeel in de totale invoer in Europa is daarmee toegenomen van 9 tot 37 procent, blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.

Het is de eerste follow-up na de toezegging van voorzitter Jean-Claude Juncker aan president Donald Trump dat Europa meer soja uit de VS zal invoeren. „Dit is een win-winsituatie voor Europese en Amerikaanse burgers”, aldus Juncker.

De soja wordt in Europa gebruikt als eiwitrijk voer voor kippen, varkens en ander vee. Omdat de EU zelf niet genoeg kan produceren, wordt jaarlijks zo’n 30 miljoen ton aan sojabonen en sojameel geïmporteerd. Amerikaans soja is goedkoper geworden en is gunstiger geprijsd dan die van de andere grote producenten Argentinië en Brazilië.

Brussel komt voortaan elke twee weken met een rapport over de soja-import. Dat dient als input voor de gezamenlijke werkgroep die Trump en Juncker vorige week hebben opgericht om de handelsrelatie te verbeteren. De eerste bijeenkomst heeft deze week plaatsgevonden. EU-commissaris Cecilia Malmström (Handel) heeft de leiding aan Europese kant.