EU houdt vastbesloten vast aan Iran-deal

De EU houdt vast aan het nucleaire programma met Iran. „Deze overeenkomst is essentieel voor de veiligheid in Europa. Wij zijn vastbesloten onze burgers op deze manier te beschermen”, reageert EU-buitenlandchef Federica Mogherini namens de EU vanuit Rome op het besluit van president Trump om de VS terug te trekken uit de zogeheten JCPOA-deal.

Volgens Mogherini werkt het in 2015 gesloten akkoord, dat moet voorkomen dat Iran een kernwapen ontwikkelt. Ze zegt volledig te vertrouwen op het oordeel van het atoomagentschap van de Verenigde Naties, IAEA, dat „al tien keer heeft verklaard dat Iran zich aan de afspraken houdt”.

Ze zegt „zorgen” te hebben over de aankondiging dat de VS opnieuw sancties tegen Iran zullen treffen.

EU-president Donald Tusk twittert dat Trump „een eensgezinde Europese benadering” tegenover zich zal vinden. Tusk heeft de kwestie geagendeerd voor de EU-top in Sofia op 17 mei.

De leider van de liberalen in het EU-parlement, de Belgische oud-premier Guy Verhofstadt, noemt Trumps besluit „zeer verontrustend”. „Dit vernielt meer dan een decennium diplomatie om de verspreiding van nucleaire wapens in het Midden-Oosten te voorkomen. De EU moet nu politiek leiderschap tonen en met anderen werken aan het behoud van deze overeenkomst.”

De Europese sociaal-democraten „betreuren het besluit ten zeerste”. „Het is zorgwekkend dat de stabiliteit in de wereld in handen is van een persoon die voortdurend de Amerikaanse positie in internationale overeenkomsten herziet.”