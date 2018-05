EU: Holocaust-uitspraak Abbas onacceptabel

De Europese Unie heeft in navolging van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu uitspraken van de Palestijnse president Mahmud Abbas over de Holocaust scherp veroordeeld. Abbas zei dinsdag in een speech onder meer dat „de Joden zelf medeverantwoordelijk waren voor hun vervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.”

„De speech die Abbas dinsdag gaf bevatte onacceptabele opmerkingen over het ontstaan van de Holocaust en de legitimiteit van Israël. Dit soort uitlatingen spelen alleen diegenen die geen tweestatenoplossing willen in de kaart. Antisemitisme is niet alleen bedreiging voor Joden, maar ook voor open en vrije samenlevingen”, aldus de verklaring van de EU.

Eerder woensdag schreef Netanyahu op Twitter: „De Palestijnse president sprak opnieuw de meest verachtelijke antisemitische onwaarheden. Blijkbaar is de Holocaustontkenner nog steeds een Holocaustontkenner. Ik roep de internationale gemeenschap op zijn ernstige antisemitisme te veroordelen. Het is tijd dat dit van de wereld verdwijnt.”