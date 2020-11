EU-hof: vader heeft niet per se recht op kraamprivileges moeder

Werkgevers mogen moeders meer kraam- of ouderschapsverlof geven dan vaders, ook als die vaders in hun eentje voor een kind zorgen. Maar dan moeten die extra voorrechten wel bedoeld zijn om moeders te beschermen tegen de specifieke tol die bevalling en moederschap van hen vraagt, heeft het Europees Hof van Justitie bepaald.

Het hof stelde een Franse alleenstaande vader, die naar de hoogste Europese rechter was gestapt omdat hij zich gediscrimineerd voelde, woensdag in het ongelijk. De man wilde van de verzekeraar waar hij werkt een jaar onbetaald verlof om voor zijn kind te zorgen, zoals vrouwelijke collega’s in dezelfde situatie ook mogen.

Maar de verzekeraar mag onderscheid maken, vindt het Europees Hof van Justitie. Mits dat erop gericht is „de biologische toestand van de vrouw en de bijzondere relatie met haar kind te beschermen tijdens de periode die op de geboorte volgt”. Als een regeling alleen is bedoeld om moeders te helpen ouder te zijn, dan zou dat voor vaders niet minder moeten gelden.